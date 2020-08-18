«Расточительство позорно». Что придумали китайцы для борьбы с пищевыми отходами?

В Китае уже несколько лет борются за то, чтобы в ресторанах не оставляли еду. Владельцы заведений идут для этого на разные ухищрения. Например, предлагают скидки за просьбу «завернуть с собой». Так страна пытается справиться с проблемой пищевых отходов.

Председатель КНР Си Цзиньпин в августе призвал к решительным действиям, которые бы способствовали бережливости и борьбе с пищевыми отходами. Китайский лидер указал и на необходимость повышения осведомленности о рисках, связанных с продовольственной безопасностью страны. Об этом сообщило издание Straits Times. Кампании против пищевых отходов начаты по всему Китаю.

«Количество пищевых отходов в секторе общественного питания шокирует и огорчает, поскольку большое количество людей по-прежнему не имеют средств к существованию», — сказал Си Цзиньпин еще в 2013 году.

Заказывать меньше и брать еду с собой

В ответ на призыв главы государства рестораны, торговые ассоциации и местные органы власти выступили с мерами по сокращению пищевых отходов. Например, Торгово-промышленная палата Китая, Ассоциация китайской кухни и Китайская ассоциация гостиниц предложили предприятиям общественного питания сократить количество пищевых отходов и способствовать экономии.

В провинции Хубэй посетителей ресторанов «перевели» на режим «N-1»: пришедших вместе в ресторан просят заказывать блюда так, если бы их было на одного человека меньше. В Шэньси местные закусочные призвали предлагать небольшие порции или подавать половину от них.

Местные власти в провинции Аньхой привлекли более 500 добровольцев для распространения листовок о столовом этикете. В них рассказали в том числе о том, как убирать остатки еды и использовать сервировочные палочки для выбора еды из общих блюд. Последнее, признаются жители, в итоге привело к тому, что посетители кафе и ресторанов охотнее забирают домой остатки еды.

В гранд-отеле Anhui Jinling в центре города Хэфэй с апреля поощряют тех, кто старается избегать появления пищевых отходов. Если человек заберет с собой остаток заказанной еды, то получит либо 10% скидку, либо купон на 50 юаней (чуть более 500 рублей — примеч. ред.), действующие при следующем посещении.

Что хотят сделать власти

Напоминают о проблеме пищевых отходов даже тогда, когда речь идет о свадьбах, семейных вечеринках и банкетах. Например, одна из кейтеринговых компаний разместила на двери свадебного зала соответствующий плакат. Надпись на нем гласила: «Расточительство позорно, бережливость достойна аплодисментов».

Китайские власти намерены принять новый пакет законов, который будет направлен на предотвращение образования пищевых отходов. Их соберут воедино и систематизируют, сформировав «четкие инструкции» для всех сфер производства, закупки, хранения, транспортировки, обработки и потребления продуктов питания. Эту инициативу поддерживают многие жители Китая.

По данным Национального бюро статистики, производство продовольствия в Китае в 2019 году достигло рекордных значений. Однако цепочку поставок продуктов питания нарушила пандемия коронавируса. По предварительным данным, в 2020-м из-за пандемии от 83 до 132 миллионов человек во всем мире столкнутся с проблемой недоедания.