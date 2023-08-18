Мир 18 августа 2023, 03:46 «Позорно проиграл». Зеленскому указали в США на провал контрнаступления ВСУ Конгрессмен Харрис: контрнаступление ВСУ провалилось, пришло время переговоров РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на переговоры из-за провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал член палаты представителей конгресса США Энди Харрис, его процитировало издание Politico.

«Говорю прямо, оно (контрнаступление. — прим. ред.) провалилось. Я уже не уверен, что это можно выиграть», — сказал он.

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По мнению политика, Зеленский «позорно проиграл» и теперь ему необходимо урегулировать конфликт. Харрис считает, что наступило время призвать стороны к мирным переговорам, даже если Украина этого не хочет. Он также потребовал от американских властей не предоставлять Киеву новую финансовую помощь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины почти полностью исчерпали свой ресурс. Он подчеркнул, что украинские военные не смогли добиться весомых результатов на всестороннюю помощь со стороны Запада.