«Позорная страница»: Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

«Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США», — указал турецкий лидер в эфире телеканала A Haber.

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Войны первых европейских поселенцев с коренным населением всей Северной Америки, индейцами, начались еще в 17 веке, с того самого момента, когда первые англичане ступили на землю Нового Света. Они длились более двух столетий.

Ученые до сих пор спорят (вопрос остается очень болезненным политизированным), о том, сколько конкретно миллионов коренных жителей было убито.

Результатом стало полное полное подчинение индейцев — они вынуждены были либо ассимилироваться и забыть о своих корнях и культуре, либо жить в специальных резервациях, чьи земли периодически вплоть до сегодняшнего дня отторгались у индейцев из-за полезных ископаемых или других причин.

Ранее 12 декабря Сенат США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Турция осудила эту резолюцию, она также призывает к созданию международной комиссии историков для объективного исследования данных событий на основе различных архивных источников.