Первый зампред думского комитета об обороне Александр Шерин поделился с РИА ФАН мнением, что Польша не хочет ворошить свое постыдное прошлое. Именно поэтому МИД страны вызвал на ковер посла РФ Сергея Андреева после резких слов российского президента Владимира Путина о польском после в нацистской Германии Юзефе Липском.

«Мне бы хотелось, чтобы Владимир Владимирович [Путин] почаще давал такие объективные оценки всем остальным государствам, которые враждебно относятся к нашей стране. Надо бы Польшу уже начинать ставить на место. Это зарвавшееся государство», — заявил собеседник агентства. Депутат добавил, что Польша сейчас не имеет права на национальную гордость, так как «полностью лежит под США».

Ранее Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после того, как Путин назвал Липского «сволочью и анисемитской свиньей». За год до начала Второй мировой войны бывший польский посол поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.