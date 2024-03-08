Мир 08 марта 2024, 12:14 «Позор для США». Медведев заявил, что Байден зря сравнил себя с Рузвельтом Медведев назвал сравнившего себя с Рузвельтом Байдена «позором для США» Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта. По сравнению с ним действующий глава государства — «позор для США», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Политик напомнил, что Байден сравнил себя с Рузвельтом в обращении «О положении союза». Несмотря на то, что экс-президент был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел США из депрессии, отметил Медведев.

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«Байден же — сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад», — написал зампред Совбеза.

Рузвельт боролся за мир и против фашистов, Байден же активно пытается развязать третью мировую войну. Поэтому он — «позор Соединенных Штатов», заключил Медведев.

Ранее политик жестко высказался о Байдене из-за его планов встретиться с Юлией Навальной и Еленой Зеленской. Женщины не приехали, но президент США этого даже не заметил, заявил Медведев.