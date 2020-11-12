Позолоченный памятник алабаю установили в Ашхабаде по поручению президента Туркменистана

В Ашхабаде установили памятник алабаю. На открытии позолоченного 15-метрового монумента побывал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Инициатором установки скульптуры стал сам глава государства, сообщило агентство «Туркменистан сегодня». Таким образом он проявил «уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных».

Высота собаки шесть метров. Стоит она на девятиметровом постаменте. Вся конструкция возвышается на 15 метров.

Президент РФ Владимир Путин в 2017 году получил от Бердымухамедова щенка алабая в подарок. Собаку назвали Верным. Алабай от туркменского лидера достался в мае 2019 года и Дмитрию Медведеву, который на тот момент занимал пост премьер-министра России.

В этом же году, напомнило издание «Подъем», вышла написанная Бердымухамедовым книга «Туркменский алабай». Президент презентовал ее лично.