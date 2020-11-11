Познер заявил, что не сомневается в победе Байдена на выборах главы США

В прошлые выходные Байден объявил о своей победе на голосовании. Его оппонент, действующий президент Штатов Дональд Трамп потребовал пересчета голосов в колеблющихся штатах. В настоящий момент нет официальной информации о том, кто займет пост лидера страны. Познер подчеркнул, что Трампу не на что надеяться.

«Не победив в Пенсильвании, Трамп не может рассчитывать на победу. Поэтому именно вокруг этих 20 голосов выборщиков идет разговор. Все остальное сейчас значения вообще не имеет. Я ни на одну секунду не сомневаюсь, что победил Байден. И вообще никто не сомневается», — уточнил Познер.

По его мнению, своим поведением нынешний президент США закрепляет положение в качестве лидера республиканской партии. Журналист заключил, что даже «в самом дурном сне» отменить результаты выборов не представляется возможным.