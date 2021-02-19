Журналист Владимир Познер рассказал о давней дискриминации России со стороны Запада. Как он считает, если между нашей страной и другими государствами появится железный занавес, то опустит его не Москва, написало ИА НСН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности РФ к разрыву связей с ЕС. Познер уверен, что это логичная реакция на действия стран Запада, которые с давних пор свидетельствуют о предвзятости к РФ, сообщил сайт «Утро.ру».

«Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада. Причем это происходит давно, со времен второго срока Билла Клинтона», — заметил Познер.

Он вспомнил международную ситуацию в период конца прошлого и начала нынешнего веков, а также поведение Белого дома, подававшего пример своим союзникам. По мнению Владимира Владимировича, запад открыто демонстрирует, что не хочет иметь дел с РФ.