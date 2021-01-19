Познер: происходящие события нанесли ущерб имиджу США

По его словам, было принято считать, что Америка — образец свободы и демократии. Последние события поставили это под сомнение.

«То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда», — пояснил Познер.