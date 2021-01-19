Познер: происходящие события нанесли ущерб имиджу США
Телеведущий Владимир Познер заявил, что происходящие события нанесли имиджу Америки долгосрочный ущерб. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его словам, было принято считать, что Америка — образец свободы и демократии. Последние события поставили это под сомнение.
«То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда», — пояснил Познер.