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    07 декабря 2020, 13:20

    Познер оценил схожесть Трампа и Кеннеди

    Андрей Иванов

    Телеведущий Владимир Познер категорически не согласился с читателем «Познер Online», который сравнил поражение Дональда Трампа на президентских выборах с убийством Джона Кеннеди. Он уверен, что между нынешним главой Белого дома и 35-м президентом США нет ничего общего. Трамп проиграл по собственной глупости.
    Познер оценил схожесть Трампа и Кеннеди

    «Я не вижу ничего общего между Джоном Кеннеди, которого обожала вся Америка, и Дональдом Трампом, которого ненавидит больше половины американцев. <…> Да, Кеннеди убили, и мы до сих пор не знаем, какие силы стояли за этим убийством. Трампа никто не убивал, да и не „избавились“ от него: он проиграл выборы, причем по собственной глупости», — приводит сайт ответ Познера.

    Телеведущий предположил, что если бы Трамп с самого начала в ситуации с пандемией коронавируса повел бы себя иначе, то, возможно, остался бы в президентском кресле.

    Дональд Трамп продолжает настаивать на нарушениях при подсчете голосов после выборов президента США, тогда как известные цифры говорят о победе демократа Джо Байдена. Ранее СМИ сообщили, что Трамп может улететь из Белого дома на вертолете на митинг в день инаугурации своего оппонента.