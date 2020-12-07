Познер оценил схожесть Трампа и Кеннеди

«Я не вижу ничего общего между Джоном Кеннеди, которого обожала вся Америка, и Дональдом Трампом, которого ненавидит больше половины американцев. <…> Да, Кеннеди убили, и мы до сих пор не знаем, какие силы стояли за этим убийством. Трампа никто не убивал, да и не „избавились“ от него: он проиграл выборы, причем по собственной глупости», — приводит сайт ответ Познера.

Телеведущий предположил, что если бы Трамп с самого начала в ситуации с пандемией коронавируса повел бы себя иначе, то, возможно, остался бы в президентском кресле.

Дональд Трамп продолжает настаивать на нарушениях при подсчете голосов после выборов президента США, тогда как известные цифры говорят о победе демократа Джо Байдена. Ранее СМИ сообщили, что Трамп может улететь из Белого дома на вертолете на митинг в день инаугурации своего оппонента.