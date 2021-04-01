Познер назвал шабашем реакцию грузин на свой приезд

Жители Тбилиси устроили акцию протеста у отеля, в котором остановился Владимир Познер. Российский журналист заявил, что устроившие шабаш люди не заслуживают внимания.

Познер решил объяснить, почему не давал журналистам комментариев о протестной акции у гостиницы в Тбилиси. Кроме того, журналист не стал соглашаться и на участие в телевизионных программах на эту тему.

«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал журналист на сайте «Познер Online».

Ранее Познер посещал Тбилиси, где планировал отметить свой 87-й день рождения. Журналист остановился в одной из гостиниц, у которой собрались недовольные его приездом грузины. Участники протеста закидали здание яйцами и требовали, чтобы журналист уехал из страны. В итоге Познеру пришлось вернуться в Москву. Причина недовольства людей — позиция журналиста по Абхазии.

Тбилисская полиция оштрафовала Познера за нарушение ограничительных мер. Также штраф получил и отель, разрешивший провести на своей территории массовое мероприятие.