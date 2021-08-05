Познер назвал главное достижение Путина за последние 20 лет

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что считает главным достижением президента России Владимира Путина за последние 20 лет. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на сайт ведущего.

«Я думаю, что главное достижение Путина — это то, что он все-таки собрал Россию воедино», — считает он.

По его мнению, в 90-е годы страна развалилась и в мировой политике не имела веса. Путин же смог сделать так, что «сегодня игнорировать Россию никак нельзя», считает Познер.