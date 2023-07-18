Мир 18 июля 2023, 13:11 Позицию стран Европы по зерновой сделке посчитали бессовестной в Кремле Песков: позицию европейских стран по зерновой сделке следует назвать бессовестной РИА «Новости»

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Европейские государства проявили бессовестную позицию по зерновой сделке. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия будто бы бессовестно вышла из соглашения.

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«В данном случае бессовестной, наверное, следует назвать позицию европейских государств», — указал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с мнением главы Госдепа. Россия выполняла свои обязательства и несколько раз продлевала зерновую сделку, хотя условия «черноморской инициативы» в отношении РФ не соблюдались, напомнил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля добавил, что Россия высоко ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша, пытающегося убедить страны Европы следовать обязательствам по зерновой сделке. Однако добиться выполнения договоренностей так и не удалось, резюмировал Песков.

Сделку, по которой предоставили морские коридоры украинским судам с зерном, заключили в июле 2022 года. Договоренности о снятии препятствий для российского агроэкспорта не соблюдались, поэтому 17 июля действие черноморской инициативы прекратилось. Песков выразил сожаление, что часть сделки, касающуюся России, так и не выполнили, сообщил RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия больше не доверяет обещаниям Запада. По ее словам, страна рассмотрит возврат к зерновой сделке, если ООН покажет конкретные результаты в соблюдении соглашения.