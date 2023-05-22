22 мая 2023, 00:28
Позицию США по Крыму объяснили животным страхом
Депутат Ивлев объяснил животным страхом разрешение США бить по Крыму
США разрешили украинским войскам наносить удары по Крыму американским оружием, опираясь на «животный страх». Об этом депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил РИА «Новости».
«После нашей победы в Артемовске в Киеве и в Вашингтоне поселился страх перед русским солдатом и русским оружием. В животном страхе Салливан, а раньше Блинкен, Нуланд дали фактически разрешение на убийства мирных жителей», — сказал он.
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По словам Ивлева, таким образом американские власти подтвердили сущность террористического государства, а «киевские фашистские деятели как настоящие последователи нацистского доктора Менгеле, готовы убить всех крымчан только за то, что они живут в Крыму».
«Не выйдет. Крым надежно укреплен и любой враг, который рискует напасть на российскую землю, получит по заслугам», — отметил депутат.
Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не против нанесения ВСУ ударов по Крыму.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Одесса и Харьков могут войти в состав России. Он не исключил, что украинские войска исчерпали технические и людские резервы.
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Украина
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