Мир 22 мая 2023, 00:28 Позицию США по Крыму объяснили животным страхом Депутат Ивлев объяснил животным страхом разрешение США бить по Крыму РИА «Новости»

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США разрешили украинским войскам наносить удары по Крыму американским оружием, опираясь на «животный страх». Об этом депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил РИА «Новости».

«После нашей победы в Артемовске в Киеве и в Вашингтоне поселился страх перед русским солдатом и русским оружием. В животном страхе Салливан, а раньше Блинкен, Нуланд дали фактически разрешение на убийства мирных жителей», — сказал он.

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По словам Ивлева, таким образом американские власти подтвердили сущность террористического государства, а «киевские фашистские деятели как настоящие последователи нацистского доктора Менгеле, готовы убить всех крымчан только за то, что они живут в Крыму».

«Не выйдет. Крым надежно укреплен и любой враг, который рискует напасть на российскую землю, получит по заслугам», — отметил депутат.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не против нанесения ВСУ ударов по Крыму.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Одесса и Харьков могут войти в состав России. Он не исключил, что украинские войска исчерпали технические и людские резервы.