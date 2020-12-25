Позицию США по Договору об открытом небе спрогнозировали в МИД

Сайт «Утро.ру» напомнил, что при Дональде Трампе Штаты приняли решение покинуть Договор. Захочет ли Байден снова вступить в него — будет ясно позже. Ермаков подчеркнул, что если Америка решит вернуться в соглашение, то ей придется делать это на общих основаниях.

«Возможностей для «упрощенной схемы мы не видим», — подчеркнул Ермаков.

Ранее американский профессор социологии Дана Фишер заявила, что раскол США близок, и начался этот процесс намного раньше выборов президента, и даже раньше 2016 года.

Она отмечает, что страна сейчас очень быстро движется к окончательному расколу. Пока еще действующий президент всерьез задумался об объявлении военного положения в ряде штатов для сохранения власти. Он может сослаться на Закон о восстании, чтобы помешать своему политическому оппоненту Джо Байдену занять пост президента, говорится в статье.