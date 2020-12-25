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    25 декабря 2020, 16:29

    Позицию США по Договору об открытом небе спрогнозировали в МИД

    Дарья Морозова

    Глава департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков рассказал, что позиция Америки по Договору об открытом небе станет понятна только после инаугурации Джо Байдена на пост президента. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Сайт «Утро.ру» напомнил, что при Дональде Трампе Штаты приняли решение покинуть Договор. Захочет ли Байден снова вступить в него — будет ясно позже. Ермаков подчеркнул, что если Америка решит вернуться в соглашение, то ей придется делать это на общих основаниях.

    «Возможностей для «упрощенной схемы мы не видим», — подчеркнул Ермаков.

    Ранее американский профессор социологии Дана Фишер заявила, что раскол США близок, и начался этот процесс намного раньше выборов президента, и даже раньше 2016 года.

    Она отмечает, что страна сейчас очень быстро движется к окончательному расколу. Пока еще действующий президент всерьез задумался об объявлении военного положения в ряде штатов для сохранения власти. Он может сослаться на Закон о восстании, чтобы помешать своему политическому оппоненту Джо Байдену занять пост президента, говорится в статье.