Мир 21 ноября 2022, 13:29 Позицию Польши по заседанию СМИД сочли головной болью для ОБСЕ Представитель Кремля Песков: Россию не трогают заявления Польши по заседанию СМИД ОБСЕ РИА «Новости»

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Позиция Польши по участию России в заседании Совета глав МИД ОБСЕ не доставляет властям РФ какого-то дискомфорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что для самой международной организации заявления польской стороны будут иметь негативный эффект, сообщил ТАСС.

Песков обратил внимание, что ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский высказался на тему изоляции России на международных площадках.

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«Подобные заявления вряд ли могут доставить какой-то дискомфорт для нашей страны, тем более, для Сергея Лаврова», — подчеркнул Песков.

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Но, добавил он, для ОБСЕ слова Яблоньского станут большой головной болью.

Ранее Яблоньский заявил, что главу МИД РФ Сергея Лаврова не ждут на заседании Совета глав МИД ОБСЕ в Лодзи и не допустят к участию в мероприятии. Заседание СМИД должно пройти 1-2 декабря.

В российском внешнеполитическом ведомстве очередной недружественный шаг со стороны Польши пока не прокомментировали.