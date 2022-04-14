Позиция кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен относительно статуса Крыма вызывает уважение. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Вызывает уважение позиция Ле Пен по вопросу принадлежности Крыма, но самое главное, что крымчане всегда считали Крым российским и ни минуты об этом не пожалели», — отметил Гемпель в беседе с РИА «Новости».

Жители полуострова, по его словам, желают Ле Пен одержать победу на предстоящих президентских выборах во Франции.

Гемпель добавил, что борьба за президентство будет достаточно жесткой, поскольку «проамериканские силы применят весь набор, в том числе и грязных технологий, чтобы не допустить победу неугодного им независимого кандидата, способного отстаивать национальные интересы своей страны и народа, а не быть марионеткой».

В скором времени в независимости от результатов выборов Ле Пен сможет посетить Киев, уверен Гемпель, так как на Украине будет уничтожен преступный режим.

Также собеседник агентства подчеркнул, что крымчане будут рады видеть Ле Пен в Крыму независимо от результатов выборов во Франции.

Ранее Ле Пен снова подтвердила, что считает Крым российским, напомнил RT. Кандидат в президенты Франции добавила, что не сожалеет о запрете посещать Украину.