Позицию Германии по санкциям в отношении России в энергосекторе объяснили в Госдуме

В ближайшее время можно будет увидеть достаточно сильные противоречия между странами не только Евросоюза, но и НАТО. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, комментируя выступления в Германии против ограничений в энергетической сфере в отношении России, написал RT.

«В Германии традиционно существуют силы, которые выступают за нормализацию отношений с Россией причем не только в энергетической сфере», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что этой стране выгодно выстраивать полноценные экономические отношения с российским государством.

«Ведь мы являемся большим, глобальным и платежеспособным рынком. Поэтому уверен в том, что по мере осознания издержек и проблем, которые приносят ухудшения отношения с Россией мы будем слышать более громкие голоса и более весомые аргументы», — резюмировал парламентарий.