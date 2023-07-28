Мир 28 июля 2023, 08:58 Позиция властей Японии вынудила местные компании отказываться от гастролей артистов из России Поверенный Овечко: компании Японии вынужденно отказываются от гастролей артистов из РФ Freepik

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Японские компании вынуждены отказываться от организации гастролей артистов из РФ из-за антироссийской позиции властей своей страны. Об этом ТАСС заявил временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко.

Он напомнил: не только власти Японии, но и местные СМИ враждебно встретили российскую спецоперацию на Украине, тем самым «дав сигнал» коммерческим и общественным объединениям. В итоге некоторым концертно-выставочным компаниям, живущим за счет поддержки крупных медиахолдингов, пришлось отказаться от гастролей артистов и коллективов, с которыми они работали десятилетиями.

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Сложившаяся ситуация также негативно сказывается на логистике и страховании материальных ценностей, важных для музейно-выставочного дела.

По словам Овечко, геополитическая обстановка отразилась и на организации Фестиваля российской культуры, который проводится в Японии с 2006 года и охватывает все 47 префектур. Однако российский и японский оргкомитеты продолжают плодотворную совместную работу.

В этом году в программе фестиваля — концерт к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, а также выступления представителей Санкт-Петербургского дома музыки.