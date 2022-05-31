Турция не изменит своей позиции по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО, пока эти страны «не предпримут необходимые шаги». Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в материале для журнала The Economist.

Он напомнил: Турция ждет, что Швеция и Финляндия прекратят деятельность террористических организаций на своей территории и выдадут турецкой стороне представителей этих организаций, а также поддержат операции по борьбе с терроризмом, проводимые странами Североатлантического альянса.

«Терроризм являет угрозу для всех стран — участниц Альянса, и страны-кандидаты, прежде чем вступить в организацию, должны принять эту реалию. Позиция Турции в этом вопросе не изменится, пока не будут предприняты необходимые шаги», — подчеркнул Эрдоган.

Он назвал позицию Турции «решительным шагом от имени всех стран-членов [НАТО], ставших целями терроризма».

К террористическим организациям в Турции относят Рабочую партию Курдистана, так называемые Сирийские силы национальной самообороны и «террористическую организацию фетхуллахистов» — по мнению властей, она причастна к подготовке переворота в Турции, произошедшего в 2016 году.

Ранее американские журналисты заявили, что из-за позиции по ситуации на Украине и расширению НАТО Турция стала «секретным оружием» России внутри Альянса. Эрдогана назвали «человеком Путина в НАТО».