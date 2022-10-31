Мир 31 октября 2022, 23:32 Позиция России о возможных переговорах с Киевом сомнениям не подлежит — Путин Владимир Путин рассказал, что Россия могла бы обсуждать на переговорах с Украиной РИА "Новости"

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что «заранее выкладывать на стол переговорную позицию не всегда целесообразно». Так он ответил на вопрос, что Россия могла бы обсуждать на переговорах с Украиной.

Он также отметил, что переговоры между РФ и Украиной маловероятны, так как к этому не готова вторая сторона.

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«Как можно обсуждать возможные договоренности с Украиной, когда у Киева даже нет желания разговаривать», — отметил Путин.

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Он также подчеркнул, что позиция РФ насчет переговоров с Киевом сомнениям и изменению не подлежит. Кремль открыт к диалогу.

«Наша добрая воля известна. Они никаким изменениям и сомнениями не подлежит», — сказал президент.

Ранее постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что платформы для проведения переговоров по урегулированию на Украине нет. По его словам, власти Украины не направляли никаких активных предложений, которые можно было быть взяты за основу для последующих политических контактов.