«Позиция очень странная»: требование компенсаций от «Газпрома» сравнили с покупкой квартиры

Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25% Подробнее

«Это как минимум странно, если говорить мягко», — отметил он.

Ковалев объяснил, в чем суть спора. Вскоре истечет срок действия ранее заключенного договора, который стороны выполнили. Вот если бы были нарушения, тогда можно было бы судиться. Сейчас же обе страны могут заключить новый договор. А это уже очередные переговоры и точки зрения компаний, которые могут быть «абсолютно свободными».

Как отметил Ковалев, Россия может заключить договор с Украиной, как и вправе отказаться от этого. Тем более стоит учитывать достаточно высокую степень изношенности газотранспортной системы (ГТС) Украины, так как это риски, связанные с поставкой газа в Западную Европу. А значит, непонятно, о какой компенсации говорит «Нафтогаз», если «Газпром» откажется заключать договор.

«Это все равно что мы хотели купить квартиру, вели какие-то переговоры, потом передумали — и нас за это должны наказать, даже если мы не подписывали никаких обязательств? Позиция очень странная», — добавил первый замдекана.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что потребует от «Газпрома» компенсаций, если Россия прекратит транзит газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина таким образом намерена восполнить потери.