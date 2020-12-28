«Федеральное правительство не изменит отношения к „Северному потоку 2“», — подчеркнул немецкий министр.

По его словам, не стоит говорить о европейском суверенитете, если будет подразумеваться, что в будущем ФРГ будет делать только так, как того хотят американские партнеры. Он отметил важность того, чтобы ФРГ и Штаты придерживались «общей линии» по основным геополитическим и стратегическим вопросам.