Позиция Германии по СП-2 останется прежней при Байдене — Хайко Маас
Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас обозначил, что Берлин не планирует менять свой подход к строительству газопровода «Северный поток — 2» с приходом Джо Байдена в Белый дом. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на местные СМИ.
«Федеральное правительство не изменит отношения к „Северному потоку 2“», — подчеркнул немецкий министр.
По его словам, не стоит говорить о европейском суверенитете, если будет подразумеваться, что в будущем ФРГ будет делать только так, как того хотят американские партнеры. Он отметил важность того, чтобы ФРГ и Штаты придерживались «общей линии» по основным геополитическим и стратегическим вопросам.