Мир 18 ноября 2022, 02:03 Позиция генерала Милли по Украине повысила риск военно-гражданского шторма в США — СМИ WSJ: слова Милли о переговорах России и Украины не совпали с официальной позицией США Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Позиция председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли не совпадает с официальной точкой зрения администрации президента Джо Байдена в отношении Украины. Слова генерала внесли разлад в американское руководство, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Сейчас в Соединенных Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма. <…> Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции», — говорится в материале издания.

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Автор назвал Милли опытным политиком, который обладает «уникально широким влиянием». Приход к власти в США отставных военных может пошатнуть позицию Белого дома, пишет газета.

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Ранее Милли высказал мнение, что ВСУ не смогут физически «выбить» российские войска с Украины. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров: этому может способствовать замедление тактических действий в зимний период. Милли заявил, что переговоры нужно вести «с позиции силы», когда оппонент ослаблен.