Мир 21 февраля 2024, 10:07 Позиции Зеленского пошатнут только западные хозяева — Медведчук Медведчук: только Запад способен повлиять на мнение Зеленского, но не потери Официальный сайт президента Украины

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Взятие российскими войсками Авдеевки не пошатнуло позиции украинского президента Владимира Зеленского. На него могут повлиять только западные хозяева, рассказал в интервью РИА «Новости» оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Пошатнуть позиции Зеленского в этом плане могут только западные хозяева, которые осуществляют руководство над ним», — сказал Медведчук.

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Политик напомнил, что украинский президент не может без разрешения руководства Запада принимать самостоятельные решения. Если кураторы пойдут на какой-либо шаг, с ним согласится и Зеленский.

Украинскому президенту плевать на судьбы своего народа. Он только отрабатывает вложенные в него деньги в угоду западным покровителям, рассказал ранее депутат Рустем Ниметуллаев.

При этом Запад и Украина не стремятся к переговорам с Россией. Как рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин, страны рассматривают выход из кризиса лишь через призму войны, рассчитывая вести боевые действия «до победного конца».