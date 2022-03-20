Позиции украинских националистов под Мариуполем подавили при помощи «Солнцепека»

Позиции националистов, закрепившихся под Мариуполем, Народная милиция Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России подавила при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Видео с места событий ведомство республики опубликовало в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы нагружают пусковую установку для пуска реактивных снарядов. А после показана стрельба по позициям националистов.

О том, что тяжелые огнеметные системы применяются в ходе специальной операции, Минобороны России сообщало ранее, но кадров с его применением не было.

Как напомнил телеканал «Звезда», экипаж ТОС-1А под командованием лейтенанта Александра Лебедева уничтожил взводный опорный пункт украинских националистов под массированным обстрелом противника, а после ликвидировал группу минометчиков, которые вели огонь по колонне мотострелков.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки в ходе спецоперации российские военные уничтожили 62 военных объекта ВСУ. Среди них 52 места скопления военной техники, три командных пункта, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, одна установка реактивных систем залпового огня и склад горючего.