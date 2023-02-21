Мир 21 февраля 2023, 11:41 Позиции России и Китая по глобальной безопасности назвали схожими Косачев: Россия и Китай сходятся в понимании всех рисков и опасностей однополярного мира РИА «Новости»

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Позиции России и Китая в сфере глобальной безопасности крайне похожи. Таким мнением в Telegram-канале поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он напомнил, что недавно власти КНР обнародовали концепцию видения глобальной безопасности. По его мнению, большинство тезисов совпадает с речью президента РФ Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году в Мюнхене.

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«Если бы тогда, 16 лет назад, к предложениям российского президента прислушались адепты однополярного мира, мир давно бы уже стал многополярным», — предположил Косачев.

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По его мнению, реализация озвученных Путиным в 2007 году тезисов сделала бы современную жизнь стабильной и безопасной.

Также Косачев отметил, что Россия и Китай полностью сходятся в понимании всех рисков и опасностей однополярного мира. Этот пункт он назвал главным в современных реалиях.