Взвешенные позиции России и Китая нашли поддержку у большого числа государств в мире на контрасте с агрессивной линией поведения западных стран. Об этом на встрече с главой китайского МИД Ван И на полях совещания министров иностранных дел G20 заявил руководитель российской дипломатии Сергей Лавров, написал ТАСС.

«На контрасте с агрессивной линией Запада позиция Россия и Китая находит поддержку и понимание все большего числа участников межгосударственного общения», — сказал он.

Лавров рассказал, что Россия и КНР продолжат наращивать охват и объем практического взаимодействия на фоне курса США и из сателлитов на сдерживание обеих стран.

Ранее глава МИД РФ упрекнул Запад в попытке возрождения человеконенавистнической идеологии. Также он напомнил, что западные страны не должны забывать о своей вине в гибели мирных людей в Донбассе и на Украине.