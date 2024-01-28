Мир 28 января 2024, 10:18 Пожизненно осужденный за убийство россиянин вышел на свободу на Занзибаре Lenta.ru: пожизненно осужденный россиянин Косяков вышел из тюрьмы на Занзибаре Unsplash

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На острове Занзибар в Танзании из тюрьмы вышел 45-летний россиянин Дмитрий Косяков, которого осудили пожизненно. Ему удалось освободиться по амнистии, сообщила Lenta.ru.

Россиянина приговорили к смертной казни за убийство приятеля. Позже казнь заменили пожизненным сроком. Однако после 26 лет тюрьмы Косяков попал под амнистию в честь годовщины революции на Занзибаре. Вместе с ним на свободе оказались еще несколько пожизненно осужденных.

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По данным издания, Дмитрий планирует написать книгу о пребывании в африканской тюрьме.

В середине января стало известно, что в России на свободу по амнистии могут выйти отдельные категории женщин. Поручение дал президент Владимир Путин. Подробностей не приводилось. Указание главы государства на тот момент еще не вошло в перечень поручений, однако уже началась проработка отдельных методов и поиск «соответствующих юридических форм», рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.