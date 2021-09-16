Датские власти предложили запретить севшим в тюрьму пожизненно новые отношения

В Дании предложили ввести для осужденных на пожизненный срок запрет на новые романтические отношения. Ограничение направлено на то, чтобы у преступников не появилось фанатов.

Законопроект внесло на рассмотрение в парламент датское правительство, сообщил телеканал BBC News. В нем говорится, что первые 10 лет пожизненного срока заключенным необходимо предоставлять возможность общаться только с близкими.

По мнению властей, благодаря предложенному ограничению преступники не обзаведутся фанатами.

Осужденным также хотят запретить публикации в соцсетях с рассказами о своих преступлениях и обсуждение их в подкастах.

Правительство Дании подготовило законопроект через два года после заявления жительницы страны Камиллы Кюрштейн. Она призналась в любви к изобретателю Петеру Мадсену, получившему пожизненный срок за убийств журналистки Ким Валль.

С Мадсеном девушка переписывалась и беседовала по телефону два года. Кюрштейн даже приревновала изобретателя после его женитьбы на 39-летней художнице Дженни Курпен. Убийца журналистки сочетался браком в тюрьме.