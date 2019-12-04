  • «Поживем — увидим». Роскосмос оценил предположение американского издания о крахе России в космосе

    04 декабря 2019, 17:17

    Ольга Ситникова

    Американское печатное издание The Hill предсказало падение России как космической державы. На заявление ответил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, сообщила «Газета.ru».

    Авторы статьи The Hill прогнозируют крах России в космической отрасли. Журналисты заявили, что NASA планирует получить корабли для коммерческих космических полетов в следующем году. По их мнению, из-за этого Россия потеряет преимущество в космосе.

    Владимир Устименко напомнил, что космонавтику России уже несколько раз пытались похоронить.

    «Они (американцы) и в этом году нас уже хоронили, но, к сожалению, они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе. Поэтому скажу банально, но в тему — поживем — увидим», — подчеркнул руководитель пресс-службы.

    Он обратил внимание на то, что Роскосмос спокойно воспринимает подобные заявления.

    «А что касается наших похорон, все очень преувеличено. Какой-то журнал что-то написал. У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело», — пояснил Устименко.