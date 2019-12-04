Авторы статьи The Hill прогнозируют крах России в космической отрасли. Журналисты заявили, что NASA планирует получить корабли для коммерческих космических полетов в следующем году. По их мнению, из-за этого Россия потеряет преимущество в космосе.

Владимир Устименко напомнил, что космонавтику России уже несколько раз пытались похоронить.

«Они (американцы) и в этом году нас уже хоронили, но, к сожалению, они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе. Поэтому скажу банально, но в тему — поживем — увидим», — подчеркнул руководитель пресс-службы.

Он обратил внимание на то, что Роскосмос спокойно воспринимает подобные заявления.

«А что касается наших похорон, все очень преувеличено. Какой-то журнал что-то написал. У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело», — пояснил Устименко.