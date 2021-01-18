Пожилых жителей Солсбери начали прививать от коронавируса под орган в соборе

800-летний собор переоборудовали под прививочный пункт в прошедшие выходные. Процесс проходит под музыку Баха и Генделя, которую исполняют на органе XIX века.

«Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в программу вакцинации, которая спасает жизни и вселяет реальную надежду в эти трудные времена. Собор построили 800 лет назад, чтобы воздать славу Богу и служить городу и региону. Это лучшее место для проведения вакцинации в Солсбери. Это просто замечательно», — приводит издание слова декана собора в Солсбери Николаса Пападопулоса.

Пожилых жителей Солсбери прививают вакциной Pfizer.

Ранее специалисты в области здравоохранения Китая призвали приостановить использование этого препарата при вакцинации пожилых людей после новости о 23 смертельных случаях в Норвегии. Китайские вирусологи считают, что продвижение вакцины Pfizer — это непрерывный процесс широкомасштабных испытаний на людях.