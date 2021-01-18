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    18 января 2021, 10:14

    Пожилых жителей Солсбери начали прививать от коронавируса под орган в соборе

    Андрей Иванов

    В соборе Солсбери началась вакцинация пожилых людей. Прививки делают под органную музыку Баха и Генделя. Об этом сообщила газета The Guardian.

    800-летний собор переоборудовали под прививочный пункт в прошедшие выходные. Процесс проходит под музыку Баха и Генделя, которую исполняют на органе XIX века.

    «Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в программу вакцинации, которая спасает жизни и вселяет реальную надежду в эти трудные времена. Собор построили 800 лет назад, чтобы воздать славу Богу и служить городу и региону. Это лучшее место для проведения вакцинации в Солсбери. Это просто замечательно», — приводит издание слова декана собора в Солсбери Николаса Пападопулоса.

    Пожилых жителей Солсбери прививают вакциной Pfizer.

    Ранее специалисты в области здравоохранения Китая призвали приостановить использование этого препарата при вакцинации пожилых людей после новости о 23 смертельных случаях в Норвегии. Китайские вирусологи считают, что продвижение вакцины Pfizer — это непрерывный процесс широкомасштабных испытаний на людях.