Пожилых туристов в Китае вместо экскурсии отвезли на кладбище

В Китае пожилые туристы съездили на необычную экскурсию. Вместо живописного места с комплексным обедом им показали кладбище. Об этом написало издание «Би-би-си».

Пенсионеры заплатили за экскурсию 18 юаней (200 рублей). Организаторы обещали показать туристам живописное место, а также предоставить комплексный обед. Ничего из этого выполнено не было, зато путешественники посмотрели на могилы. Как выяснилось, таким образом пенсионерам хотели сделать коммерческое предложение.

Один турист решил пожаловаться на организаторов. Комитет по культуре и развитию туризма Чунцина провел расследование и выяснил, что у этой компании нет лицензии на осуществление туристической деятельности. В ведомстве пообещали в будущем пресекать подобные случи. Тем не менее неизвестно, компенсировал ли кто туристам стоимость этой неудачной поездки.

В начале мая группа челябинских туристов с основателем студии Ruvison Алексеем Левиным в составе застряла в Непале после отмены авиаперелетов. Об этом написало агентство Ura.ru.