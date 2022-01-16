Пожилых греков начнут штрафовать за отсутствие прививки

В Греции граждан старше 60 лет, не сделавших прививку от коронавируса, с 16 января начнут штрафовать. Ежемесячно на них будет налагаться штраф в размере 100 евро. В январе штраф составит 50 евро. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обязательную вакцинация для людей старше 60 лет объявил 30 ноября премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. 1 декабря парламент страны одобрил закон голосами правящей партии, несмотря на протесты оппозиции.

Обязательную вакцинацию для пожилых власти объяснили ростом числа инфицированных и появлением новой мутации «омикрон». По словам премьера, в больницы попадают пациенты возрастом преимущественно старше 60 лет и многие из них погибают. В этой связи было решено обратить внимание на защиту этих граждан.

«У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что наше политическое решение спасет человеческие жизни. Потому что вакцинация становится более чем обязательной. Она спасает жизни. Она необходима для здоровья. Теперь она еще больше необходима всему обществу», — заявил Мицотакис.

Грекам в возрасте старше 60 лет было предложено записаться на прием в центр вакцинации до 16 января и получить первую дозу вакцины. В противном случае каждый месяц на них будет налагаться штраф в размере 100 евро. деньги станут направлять в специальный фонд, финансирующий больницы.

«Это не наказание. Я бы сказал, что это цена здоровья. Стимул предосторожности, импульс жизни, но я считаю, что это также акт справедливости для гораздо большего числа вакцинированных. Мое решение означает защиту, а не наказание», — заявил премьер-министр.

В правительстве подтвердили, что сроки введения штрафов переносить не планируют.

По имеющимся данным, решение о введении штрафов увеличило число вакцинирующихся пожилых граждан в десять раз.