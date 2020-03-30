Пожилые супруги умерли в один день от коронавируса в США

Коронавирус убил пожилых супругов в Чикаго. Они умерли от болезни, которую вызывает 2019-nCoV, в один день, прожив вместе 65 лет.

«В течение суток от СОVID-19 умерли мои дедушка и бабушка… Обнимите своих близких покрепче», — написал в Twitter внук покойных Стивен Нэш.

Он добавил, что они прожили в браке 65 лет, у них шесть детей и 18 внуков. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался вводить карантин в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Он заявил, что крайние меры не понадобятся, хотя в Штатах коронавирусом уже заразились более 122 тысяч человек, а умерли более двух тысяч человек.

Новости о первых зараженных 2019-nCoV пришли из китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Вирус стремительно распространился по всему миру, и Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

Страны начали закрывать свои границы и отправлять людей на карантин. Всего в мире подцепили коронавирус более 723 тысяч человек. В Китае распространение вируса смогли остановить, и эпицентр переместился в Европу.