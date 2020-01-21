Пожилые супруги из США умерли в один день, прожив вместе 65 лет

Грустная, но в тоже время красивая история произошла в доме престарелых в американском Сент-Луисе (штат Миссури). Там в один день умерла пара, которая прожила вместе 65 лет.

Как сообщила газета New York Post, 86-летний Джек и 83-летняя Харриет Моррисоны ушли из жизни 11 января с интервалом в несколько часов. Их кровати находились рядом, чтобы супруги могли держаться за руки. «Мне грустно. Но я знаю, что теперь они на небесах вместе», — сказала их племянница Сью Вагенер. Она отметила, что про их историю любви можно написать книгу.

Источник фото: New York Post

Джек и Харриет познакомились в 1955 году. Молодой человек тогда работал водителем автобуса. Как-то раз среди пассажирок он заметил Харриет и пригласил ее на ужин. После первого свидания они никогда не разлучались. Меньше чем через год — 5 мая 1956 года — состоялась их свадьба. В браке у Моррисонов появилось двое сыновей. Один из них умер в 2007 году. Причиной стал рак поджелудочной железы.

Пара оказалась в доме престарелых в 2019 году из-за ухудшившегося здоровья. Харриет упала во время прогулки с собакой. Пожилая женщина сломала себе кости бедра и таза. Спустя несколько месяцев Джек упал дома и повредил шею. В последние месяцы состояние мужа и жены ухудшилось. Незадолго до смерти они перестали пить и есть. Их похороны состоялись 15 января. Пару похоронили около могилы сына.