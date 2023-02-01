Мир 01 февраля 2023, 08:41 Пожилую украинку арестовали в Милане за секс в метро с молодым египтянином Tgcom24: 52-летнюю украинку задержали в Милане за секс в метро с 19-летним египтянином Twitter

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Итальянские полицейские задержали 52-летнюю уроженку Украины и 19-летнего египтянина, занявшихся сексом в миланском метро. Об этом сообщило издание Tgcom24.

Карабинеров вызвали работники метрополитена, заметившие, что один из лифтов на станции метро Лорето оказался заблокирован. Прибывшие на место правоохранители вскрыли кабинку и обнаружили парочку.

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Иностранцев арестовали по статье о совершении непристойных действий в публичном месте. Авторы материала отметили, что полицейским пара уже была знакома, ранее она фигурировала по нескольким правонарушениям.

Согласно действующему законодательству Италии, наказанием по статье является денежный штраф в размере от пяти до 30 тысяч евро. Однако осенью прошлого года в парламент внесли законопроект, предусматривающий до трех лет тюрьмы за непристойные действия в общественном месте.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы привлекали проституток и экскортниц для работы под прикрытием.