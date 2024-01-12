Мир 12 января 2024, 19:43 Пожилому россиянину в Латвии дали час на сборы перед депортацией Латвия депортирует 82-летнего россиянина из-за «угрозы нацбезопасности» Unsplash

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Власти Латвии депортируют 82-летнего россиянина Бориса Каткова. Ему дали час на сборы, сообщил специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в Telegram-канале.

Утром 12 января к Каткову пришли сотрудники погранслужбы и дали час, чтобы тот собрал вещи. В Латвии у мужчины останутся жена, сын, дочь и двое внуков. Пенсионер также получил письмо о том, что он «представляет угрозу национальной безопасности».

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«Сказали, на границу повезут. Я говорю: у меня никого и ничего там нет. А их это не беспокоит. Езжайте хоть в Турцию, хоть в Узбекистан», — поделился Катков.

Согласно закону, россиянину должны были дать месяц на оспаривание решения. Однако ему даже не позволили закрыть все финансовые вопросы.

Выдворение из Латвии также грозит 1167 россиянам, сообщили ранее в Управлении по делам миграции и гражданства прибалтийской республики. Там отметили, что эти люди не выполнили требования по закону об иммиграции и не подали запрос на получение вида на жительство.