Пожилой пациент умер после вакцинации Pfizer/BioNtech в Эстонии

После вакцинации препаратом от коронавируса компаний Pfizer/BioNtech в Эстонии скончался 86-летний пациент. Врачи медорганизации, в которой он лечился, отказались напрямую связывать смерть мужчины с прививкой. При этом они признали, что побочные эффекты препарата могли ухудшить его состояние.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Департамента лекарственных средств Эстонии. Там уточнили, что пациент скончался после получения второй дозы препарата, а также добавили, что у мужчины были проблемы с сердцем.

«Ночью после вакцинации у него возникли нарушение вкусовой чувствительности, нарушение глотания, потливость, на второй день — рвота, на третий день — падение кровяного давления и обморок. В больнице у пациента диагностировали инфаркт сердечной мышцы, в результате которого произошла скоропостижная смерть», — сказано в сообщении.

Лечащий врач покойного отметил, что связь смерти пациента из-за прививки не является вероятной. При этом Департамент лекарственных средств Эстонии уточнил, что «обезвоживание могло способствовать сердечной недостаточности и возникновению инфаркта».

За прошлую неделю в ведомство поступило более 30 сообщений о побочных эффектах после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, в том числе двух серьезных. В первом случае у пациента начался отек гортани через семь минут после первой дозы вакцины — он поправился после лечения. Во втором случае пациент упал в обморок на пятый день после прививки и получил травму головы — он уже пошел на поправку.