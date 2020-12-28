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    28 декабря 2020, 14:49

    Пожилой израильтянин скончался после вакцинации от коронавируса

    Наза Салех Захи

    Пенсионер из Израиля умер от сердечного приступа после того, как привился от коронавируса вакциной компании Pfizer. Первоначальная проверка не нашла взаимосвязи c вакцинацией.

    Мужчине было 75 лет. У него наблюдались проблемы с сердцем и онкология. В прошлом он перенес несколько сердечных приступов. При этом 28 декабря его привили от коронавируса. Вскоре после этого пожилой израильтянин скончался дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Израиля.

    Министерство создало специальную комиссию для расследования несчастного случая. Ее возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства этого ведомства.

    Вакцина Pfizеr одобрена не только в Израиле, но также в США и Европе. Одними из первых привились лидеры стран Евросоюза. Прививку уже сделали президент Словакии Зузана Чапутова, президент и премьер-министр Греции — Катерина Сакелларопулу и Кириакос Мицотакис.

    При этом в Соединенных Штатах у пяти человек обнаружили аллергию на вакцину BioNTech и Pfizer. Реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, входящее в состав обоих препаратов.