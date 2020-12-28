Пожилой израильтянин скончался после вакцинации от коронавируса

Пенсионер из Израиля умер от сердечного приступа после того, как привился от коронавируса вакциной компании Pfizer. Первоначальная проверка не нашла взаимосвязи c вакцинацией.

Мужчине было 75 лет. У него наблюдались проблемы с сердцем и онкология. В прошлом он перенес несколько сердечных приступов. При этом 28 декабря его привили от коронавируса. Вскоре после этого пожилой израильтянин скончался дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Израиля.

Министерство создало специальную комиссию для расследования несчастного случая. Ее возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства этого ведомства.

Вакцина Pfizеr одобрена не только в Израиле, но также в США и Европе. Одними из первых привились лидеры стран Евросоюза. Прививку уже сделали президент Словакии Зузана Чапутова, президент и премьер-министр Греции — Катерина Сакелларопулу и Кириакос Мицотакис.

При этом в Соединенных Штатах у пяти человек обнаружили аллергию на вакцину BioNTech и Pfizer. Реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, входящее в состав обоих препаратов.