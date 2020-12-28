Пожилой итальянец пригласил полицейских отпраздновать Рождество

Пожилой мужчина из города Альто-Рено-Терме (Италия) остался один на Рождество из-за того, что его родственники не смогли приехать к нему. Чтобы мужчина не чувствовал себя одиноким к нему в гости пришли два полицейских.

Пожилой итальянец сам позвонил в полицию и спросил, нет ли у правоохранителей свободного офицера, который мог бы приехать на 10 минут, чтобы вместе с ним произнести праздничный тост, пишет La Repubblica. Дело в том, что дети и внуки 94-летнего итальянца живут в другом городе и не смогли приехать к нему на Рождество из-за локдауна в стране.

В дом к итальянцу пришли сразу два полицейских. Они выслушали его воспоминания о тесте, который во время Второй мировой войны был начальником полиции, посмеялись над рассказанными анекдотами, а после этого все вместе позвонили родственникам пенсионера по видеосвязи.