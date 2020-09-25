Пожилой доставщик пиццы получил около миллиона чаевых

Пожилой мужчина живет в городе Рой. Пенсия у него такая маленькая, что он даже не может оплачивать обязательные ежемесячные счета. По этой причине Ньюи устроился работать курьером.

Каждый день Дерлин развозил пиццу. А его постоянный клиент Карлос Вальдес ежедневно выкладывал в TikTok, как курьер привозит ему заказ. Ньюи покорил подписчиков своей фирменной фразой: «Здравствуйте! Не хотите ли пиццы?».

Вальдес поинтересовался у интернет-пользователей, должен ли пенсионер работать в столь почтенном возрасте. В связи с этим он предложил собрать для доставщика чаевые. Пользователи соцсети вскоре скинулись на 12 тысяч долларов (около миллиона рублей).

Конверт с деньгами уже передали курьеру. Мужчина не смог сдержать слез от счастья. Вместе с ним растрогался и весь TikTok, написало радио «Комсомольская правда».

«Лучше и быть не могло. Он нуждался в этом. Я просто рад, что мы смогли ему помочь», — поделился Вальдес.

По его мнению, всем нужно относиться к людям с добротой и уважением так же, как и этот доставщик. Он украл наши сердца, добавил любитель пиццы.