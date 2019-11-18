Пожилой американец спас 1920 жизней. Он сдал 303 литра крови

Первый раз пожилой мужчина сдал кровь 34 года назад. Тогда матери его друга необходимо было переливание. По словам Дейва Махалика, как только он привык сдавать кровь, то просто «продолжал делать это». Теперь каждые две недели мужчина едет 160 километров туда-обратно, чтобы пожертвовать кровь в больнице.

Чуть более чем за три десятка лет Дейв помог спасти 1920 жизней. Когда он оказался донором в 640-й раз, ему вручили почетный значок.

«В 70 или 80 лет, никто не хочет твоих глаз, никто не хочет твоего сердца, никто не хочет твоей почки, однако, это удивительно, ты можешь продолжать постоянно сдавать кровь», — отметил американец.

Дейв также добавил, что стать донором крови и таким образом спасать жизни людей — удачный вариант для тех, кто не готов или не может заниматься благотворительностью.

«Если вы не можете позволить себе сделать пожертвование, вы, по крайней мере, можете сдать кровь и помочь людям сохранить жизнь при помощи вашей крови. Я думаю, это здорово и, безусловно, полезно для нашего общества», — пояснил он.