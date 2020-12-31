Пожилого моряка спасли после того, как ему удалось ухватиться за маяк в океане

Австралийский моряк может праздновать еще один день рождения. Его судно унесло, и он оказался в открытом океане. Спасатели увидели его цепляющимся за маяк.

Мужчину зовут Дэвид Симпсон. Ему 64 года. Мощная волна обрушилась на его лодку недалеко от Калаундры. Об этом сообщил телеканал CNN. После того как его судно с собакой уплыло, он проплыл 900 метров и оказался около маяка. Австралиец смог зацепиться за лестницу сооружения. Ждать спасения пришлось несколько часов.

Симпсон рассказал, что пытался привлечь внимание любым способом. Он даже снял шорты, чтобы помахать ими.

«Может быть, никто не остановился, потому что я был голым», — пошутил спасенный.

В итоге Симпсона уже в темное время суток удалось увидеть с вертолета. Его унесло на два с половиной километра от его лодки. Собаку мужчины по кличке Митч вытащили из воды спасатели-серфингисты. Теперь для окончания операции осталось вернуть судно, которое село на мель.