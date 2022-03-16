Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

В результате обстрела украинскими войсками поселка шахты «Трудовская» в Донецке ранение получила 85-летняя мирная жительница. Об этом сказано в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Данные о пострадавшей были получены по оперативной линии от Минздрава республики, отметило РИА «Новости».

«По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1937 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ поселка шахты „Трудовская“», — сказано в сообщении.

Несколько часов назад стало известно о том, что средства ПВО в ДНР перехватили ракету «Точка-У». Об этом сообщили в СЦКК. Осколки ракеты разлетелись в микрорайоне Солнечный в Макеевке. В Минздраве ДНР уточнили, что в результате обстрела пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Девочка 10 лет получила непроникающую травму глаза, у 16-летнего мальчика — множественные осколочные раны на лице.

Позже Минздрав уточнил информацию, сообщив о шести пострадавших. Трое из них — дети. У одного из взрослых пострадавших — незначительные осколочные ранения. Другого госпитализировали в отделение нейрохирургии.