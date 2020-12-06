Пожилая украинка пришла на выборы мэра с советским паспортом

Пожилая украинка пыталась проголосовать по советскому парту в Кривом Роге. В городе 6 декабря проходил второй тур выборов мэра. Об этом написала гражданская сеть «Опора».

Женщина призналась, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту. Члены избирательной комиссии отказали выдать ей бюллетень, а полицейские объяснил что этот паспорт недействителен уже 29 лет.

Второй тур выборов мэра в Кривом Роге должен был пройти 22 ноября. Однако действующий мэр города Юрий Вилкул снялся с выборов из-за ухудшения здоровья. В результате во втором туре остались только два кандидата. Ими стали представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов и пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский родом из Кривого Рога.