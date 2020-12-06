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    06 декабря 2020, 21:01

    Пожилая украинка пришла на выборы мэра с советским паспортом

    Екатерина Шамина

    Пожилая украинка пыталась проголосовать по советскому парту в Кривом Роге. В городе 6 декабря проходил второй тур выборов мэра. Об этом написала гражданская сеть «Опора».
    Пожилая украинка пришла на выборы мэра с советским паспортом

    Женщина призналась, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту. Члены избирательной комиссии отказали выдать ей бюллетень, а полицейские объяснил что этот паспорт недействителен уже 29 лет.

    Второй тур выборов мэра в Кривом Роге должен был пройти 22 ноября. Однако действующий мэр города Юрий Вилкул снялся с выборов из-за ухудшения здоровья. В результате во втором туре остались только два кандидата. Ими стали представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов и пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик.

    Действующий президент Украины Владимир Зеленский родом из Кривого Рога.