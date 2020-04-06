Пожилая семейная пара в США умерла из-за коронавируса. Муж и жена скончались с разницей в минуты

В США из-за коронавируса в один день скончалась супружеская пара американцев. Муж и жена были женаты больше полувека и умерли с разницей в шесть минут.

О гибели родителей рассказал телеканалу ABC News их сын Бадди Бейкер. Его 74-летний отец Стюарт Бейкер и 72-летняя мать Эдриан Бейкер скончались еще 29 марта из-за вызванных COVID-19 осложнений.

«Мои родители были двумя удивительными людьми, которые повлияли как на мою жизнь, так и на жизнь других. К сожалению, мы потеряли их обоих с разницей в несколько минут», — сказал Бейкер.

Бейкер-старший обратился к врачу в прошлом месяце, и ему диагностировали легкую пневмонию. Аналогичный диагноз поставили и его супруге. В итоге пожилого человека, который страдал астмой, госпитализировали, а его жену отправили домой.

У отца Бадди Бейкера в итоги выявили коронавирус. Врач заявил, что шансов у него практически нет. В семье решили не рассказывать об этом матери, и положили ее «на всякий случай» в больницу. Спустя 45 минут после госпитализации медики сообщили, что состояние у Эдриан тяжелое.

Родные заболевших в итоге решили отключить их от аппаратов ИВЛ. Супруги до последних минут своей жизни были вместе — их положили в одной палате. Они умерли, держась за руки.

«Мои родители были женаты <…> 51 год и практически никогда не разлучались. <…> Людям стоит прекратить думать, что это их не коснется. Поймите, такое может случиться с кем-то в вашей семье», — заключил потерявший мать и отца американец.

США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом. Сейчас в стране более 337 тысяч инфицированных. Погибли свыше 9,6 тысячи человек. Дональд Трамп заявил, что видит «свет в конце туннеля» в ситуации с распространением вируса.