Мир 11 июля 2023, 05:58 Пожилая полячка вспомнила нацистов из прошлого, когда увидела украинских беженцев NYT: пожилая полячка увидела украинских беженцев и вспомнила нацистов из прошлого Freepik

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Полячка преклонного возраста обратила внимание на украинских беженцев и вспомнила нацистов из прошлого. Об этом сообщил обозреватель Эндрю Хиггинс в своем материале для The New York Times.

В статье сказано, что пожилая женщина встретила выходцев с Украины в своем селе. Это привело ее к воспоминаниям, в которых она бежала с польских земель на западе Украины в 1943 году. В то время большинство жителей были убиты националистами.

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«Они не проявляют никакого раскаяния», — передал слова женщины Хиггинс.

Полячка сообщила, что в мае отправилась вместе с другими пожилыми жителями Польши к мемориалу с надписью «Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами» и положила цветы на монумент. По ее словам, те страшные моменты прошлого до сих пор пугают ее. Она четко помнит ужасные крики «убивай поляков», которые доносились из уст националистов.

Автор материала отметил, что воспоминания бабушки связаны с убийствами в деревне Ниемилии, где родилась полячка. Те события Киев считает Волынской трагедией, а Варшава помнит их как Волынский геноцид. На фоне этнических погромов, учиненных украинскими националистами, погибли более 60 000 поляков.

Ранее стало известно, что поляки все больше возмущаются из-за большого объема материальной помощи украинским беженцам за счет государства. По мнению многих местных жителей, страна «одаривает украинцев» за счет своих же граждан.