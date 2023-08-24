Мир 24 августа 2023, 14:50 Пожилая пациентка умерла в Польше от «болезни легионеров» Вспышка «болезни легионеров» из-за бактерии Legionella случилась на юге Польши Unsplash

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В Жешуве умерла пожилая женщина с легионеллезом, вызванном бактерией Legionella. Она стала пятой жертвой вспышки «болезни легионеров» на юге Польши. Власти предположили, что она распространилась через воду, сообщил сайт RMF24.

Директор муниципальной больницы в Жешуве Гжегож Матерна объявил на заседании антикризисного штаба в ратуше, что скончалась одна из его пациенток — 79-летняя женщина в очень тяжелом состоянии, больная раком. У нее, как и у других 14 пациентов этой больницы, диагностировали легионеллез.

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В общей сложности «болезнью легионеров» на юге Польши заболели 76 человек. Девятерых из них отправили в Подкарпатский центр заболеваний легких, 11 — в Университетскую клиническую больницу в Жешуве, 15 — в муниципальную, а остальных оставили на амбулаторном лечении. Умерли пятеро.

Специалисты установили лишь, что заболевание вызвала бактерия Legionella, но не уточнили, как именно произошло заражение. Большинство пациентов — маломобильные и не пользовались городской инфраструктурой. Они обратились к врачам с кашлем и высокой температурой. Директор санитарно-эпидемиологической станции Яромир Сленчка сказал, что по одной из версий, возбудитель распространился с водопроводной водой. На анализ взяли 56 проб, но результаты подготовят только к 28 августа.

В 2015 году вспышку этого заболевания зарегистрировали в США, сообщил сайт kp.ru, а через два года в Латвии.