Пожелавшим уехать на Украину из ДНР не будут мешать

Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий «никто чинить препятствия не будет». Об этом советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил РИА «Новости».

«В любом случае есть некая процедура для получения гражданства, и, конечно, они рассматриваются все как раз как граждане Донецкой народной республики. Но при этом, если они захотят покинуть территорию и уехать проживать, например, на Украину, никто препятствий чинить никаких не будет. Что касается гражданства РФ, точно так же они смогут его получить, пройдя некую процедуру», — уточнила Гагин.

Ранее сообщалось, что за последние сутки военные ДНР взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, а также блокировали Новоандреевку с юга и востока. Ополченцы продвинулись в глубину на девять километров.

Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка. Российские военные продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с войсками ДНР. За сутки продвинулись на 21 километр.

В МЧС ДНР заявили, что полное разминирование республики может занять десятки лет.